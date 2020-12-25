РИАМО - 25 дек. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС России по Подмосковью поступило обращение филиала №4 ФГБУ «3 центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» министерства обороны Российской Федерации о внесении сведений в отношении индивидуального предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контрактов на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектов имущественного фонда.

«Участником в адрес заказчика направлены акты входного контроля. В ответ заказчиком в адрес участника направлены письма, согласно которым заказчик отказывается согласовывать акт в связи с тем, что в нем отсутствует график планово-предупредительного ремонта», - говорится в сообщении.

Областное УФАС России установило что ИП в адрес учреждения неоднократно направлялись акты входного контроля и график планово-предупредительного ремонта.

Управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности участника в связи с чем, сведения в отношении индивидуального предпринимателя не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков. Заказчик с решением не согласился и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал филиалу №4 ФГБУ «3 центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» министерства обороны РФ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.