РИАМО - 25 дек. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны и отменены 36 рейсов в пятницу утром, следует из данных «Яндекс. Расписание».

По данным на 10:45, во Внукове задержаны восемь рейсов, а четыре отменены. В Домодедове не вылетят три рейса, а задержатся 12 рейсов. Пять рейсов задерживаются в Шереметьеве, а отменен один рейс.

По данным онлайн-табло аэрогавани Жуковский, там задержано два рейса, а один отменен.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в пятницу будет снег, метель, снежные заносы и гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.