РИАМО - 25 дек. В Москве восстановили движение трамваев на шоссе Энтузиастов, ранее они задерживались из-за технических причин, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи №№12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 задерживались на шоссе Энтузиастов в районе проезда Энтузиастов

«Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.

Из-за задержек маршруты были временно изменены. Пассажиров призывали быть внимательными и слушать объявления водителей.