РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. Профессиональные мастера приступили к созданию ледяных фигур по мотивам сказок в сквере Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации окурга.

В Подольске проходит подготовка к проведению уникального фестиваля ледяных скульптур. Образы героев русских сказок и сказок народов мира украсят сквер Поколений. Открытие фестиваля запланировано в день зажжения огней на главной новогодней елке – 26 декабря.

«Серия скульптурных композиций носит название «Сказки планеты Земля», и это настоящий новогодний подарок для жителей округа. 10 мастеров уже приступили к изготовлению ледяных фигур по мотивам сказок. Все они – элита скульптурного творчества нашей страны, победители международных конкурсов, чемпионатов мира по ледовой скульптуре. Жители и гости Подольска смогут интересно провести свое время, ледяные скульптуры будут подсвечиваться в темное время суток, на этой своеобразной фотозоне можно будет сделать селфи», - говорится в сообщении.

Для изготовления ледовых скульптур будет использовано 33 тонны чистого льда из Екатеринбурга. По словам скульпторов, в работе им помогает и погода – холодная, но мягкая.

«Свое уникальное искусство жителям округа подарят именитые мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Пензы, Красноярска, Чебоксар и Якутска, они уже приступили к работе. Оценивать ее будет профессиональное жюри, в составе которого – академик Российской академии художеств, Заслуженный художник РФ, Заслуженный работник культуры Московской области Александр Рожников. Ледовые скульптуры будут украшать главную площадь Подольска в течение всей зимы», - заключается в материале.