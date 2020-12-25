РИАМО - 25 дек. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двоих ранее судимых за кражи жителей Московской области 35 и 42 лет подозреваемых в совершении серии краж из домов и квартир, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что в период с августа по декабрь 2020 года злоумышленники с помощью подбора ключей к замкам входных дверей и отжатия пластиковых окон проникали в жилища граждан, откуда похищали деньги, банковские карты и ювелирные изделия», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Так правонарушители совершили пять краж на территории Домодедова. Общая сумма материального ущерба составила более 500 тысяч рублей

По данным фактам следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых в совершении преступлений по месту их жительства. В ходе обыска квартир задержанных обнаружены и изъяты отмычки, портативные радиостанции, поддельные номерные знаки для автомобилей, наборы ключей для входа в подъезды домов и похищенные ювелирные украшения», – добавила Петрова.

Также у подозреваемых были изъяты предметы, конструктивно схожие с травматическим пистолетом и пистолетом марки «ПМ» с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также 36 патронов к ним. Они в настоящее время направлены на экспертизу.

По данным правоохранителей, подозреваемые могут быть причастны еще к трем аналогичным преступлениям, совершенным на территории городских округов Наро-Фоминск, Лобня и Электросталь.

Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.​