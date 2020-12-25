РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Гореликов вместе с руководителем фракции «Единая Россия» окружного совета депутатов Михаилом Мурзаковым приняли участие в акции «Елка добра», которую организовали сотрудники МБУ «МФЦ Мытищи», сообщается на сайте администрации горокруга.

«Как хорошо, что есть такие акции, которые делают каждого из нас чуточку добрее. Мы с удовольствием приняли в ней участие, ведь Новый год – это праздник, когда исполняются все желания», – сказал Гореликов.

Депутаты исполнили новогодние желания воспитанников Ратисловской специальной школы-интерната во Владимирской области. Беспроводные наушники, умные часы, большую куклу, смартфон – такие подарки они передали сотрудникам МФЦ, которые к Новому году отвезут их адресатам.