РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. Порядка 175 жителей городского округа Мытищи умерли от коронавирусной инфекции, инфицировались 5 тысяч человек, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«5 тысяч мытищинцев заболело, порядка 175 умерли от ковида. Мы с весны очень плотно занимались темой подготовки к проблемам, связанными с ковидом. Если мы в начале года имели порядка 170 коек, то сегодня развернуто 1,3 тысячи коек», - сказал Азаров в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он добавил, что это койки не только для жителей Мытищ, а для всей Московской области.

«Весной первая волна выявила наиболее слабые и сильные стороны. Наше здравоохранение было больше готово к приему заболевших, и здесь разворачивались койки, создавался ресурс материальный и технический, и это все было впервые. Сейчас можно сказать, что ситуация настала стабильная и достаточно прогнозируемая», - отметил Азаров.

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25 ДЕКАБРЯ

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- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.