РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 дек. 325 жителей городского округа Мытищи сделали прививку от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации горокруга.

Желающих посетить прививочный кабинет от Covid-19 как в поликлинике №5, так и в филиале поликлиники №2 на улице Юбилейной очень много. В кабинетах вакцинопрофилактики в Мытищах предусмотрены все требования, определенные на региональном уровне, помещения имеют отдельный вход, есть кабинеты для терапевта, проводящего осмотр, и медсестры.

«Поликлиника №5 чуть раньше начала принимать мытищинцев, на сегодняшний день здесь уже смогли сделать первую прививку 275 человек. Всего же, по данным Мытищинской городской клинической больницы, формировать свой иммунитет начали 325 человек. Испытания показали, что препарат «Спутник V» обеспечивает стойкий иммунный ответ организма: чем больше людей сделают прививку, тем меньше будет новых случаев заболевания опасной инфекцией», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы выполнить задачу национального масштаба в Подмосковье, закупили необходимое оборудование для хранения вакцины, провели обучение медработников. Процедура предусматривает два укола с перерывом в три недели. До этого необходимо сдать обязательный тест на наличие антител, выяснить противопоказания.

Пройти вакцинацию можно в удобное время, даже в выходной день. Записаться легко либо с помощью операторов горячей линии по телефону 122, либо в электронной регистратуре на региональном портале госуслуг. В тот же день можно сдать анализы на антитела. Если приходит отрицательный результат – сотрудники поликлиники сами звонят и приглашают сделать прививку. Вакцинация проходит по записи.