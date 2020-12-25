РИАМО - 25 дек. Столица стоит в семибалльных пробках с утра пятницы, с 14 часов ситуация может ухудшиться, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным на 10 часов, основные затруднения движения в центре Москвы, на ТТК и Садовом кольце. Кроме того, сложно проехать на ряде участков МКАД на юге и севере города.

Серьезные заторы наблюдаются на Профсоюзной улице, Варшавском шоссе, Ярославском шоссе в сторону области, проспекте Андропова.

К 14 часам пробки возрастут до 8 баллов, к 15 часам достигнут 9 баллов. В 16 часов также прогнозируются девятибалльные пробки.