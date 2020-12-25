РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 дек. Более 20 безнадзорных собак чипировали в Котельниках за минувшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Управление благоустройства совместно с бригадой отлова продолжает проводить работу по выявлению безнадзорных животных без владельцев на территории городского округа Котельники. В период с 16 по 23 декабря было обнаружено 20 особей по пяти адресам», - говорится в сообщении.

Животных без владельцев вакцинируют, стерилизуют, в ухо прикрепят чип с порядковым номером и после всех мероприятий отпускают в прежнюю среду обитания.

«Уважаемые жители нашего города! Оберегайте, пожалуйста, своих питомцев. Не оставляйте и не бросайте своих любимцев на улице. Собака - это друг человека», - отмечается в сообщении.

По всем вопросам, связанными с животными без владельцев, можно обратиться в управление благоустройства по телефону: 8 (498) 742-20-05.