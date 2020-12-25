РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 дек. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 17-летнюю Виталину Кравченко, которая пропала 20 ноября, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропала Кравченко Виталина Витальевна, 17 лет, город Долгопрудный - город Люберцы. С 20 ноября 2020 года ее местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшей: рост: 175 сантиметров, xудощавое телосложение, карие глаза, длинные прямые темно-русые волосы. Неизвестно, во что она была одета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Кравченко, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.