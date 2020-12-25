РИАМО - 25 дек. Люди приобретают иммунитет и после перенесенной коронавирусной инфекции, и при помощи вакцинации, сообщил вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.
«Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый. В результате просто будет ограничена популяция людей, которые чувствительны, восприимчивы и могут заболеть коронавирусом», – сказал Бутенко в эфире радио Sputnik.
Создатели отечественной вакцины «Спутник V» показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем. Однако важно помнить, что титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.
Он также напомнил о существовании эффекта иммунологической памяти, при котором встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высокого уровня антител и создается защитный эффект.
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Текстовая трансляция
25 ДЕКАБРЯ
- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.
- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.
- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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