РИАМО - 25 дек. С первыми морозами белогрудые ежи в Московском зоопарке ушли в спячку, перед этим они активно набирали вес и готовили место для зимовки, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

Спят зимой ежи в глубоких норках. К зиме зверьки их тщательно утепляют, дно застилают сухими листьями. Особую важность имеет глубина норы, так как если нора промерзнет зимой, еж может погибнуть.

«Всю осень наши ежи активно ели, чтобы набрать достаточный вес. К началу спячки они могут значительно поправиться. Сотрудники зоопарка тщательно контролируют этот процесс. Перед спячкой и вообще в течение года ежей взвешивают, чтобы следить за их здоровьем», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Во время спячки у ежей сильно меняются жизненные процессы. Например, замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту. При этом дышат зверьки всего раз в минуту.

Так как в спячке еж живет только за счет жировых запасов, он теряет до 35% своего веса. Чтобы хорошо перезимовать, еж осенью должен весить не менее 600 граммов.

Весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения.

Ежи ведут активную жизнь в темное время суток, а днем остаются в укрытиях. Белогрудые ежи живут в павильоне «Фауна России», а также в «Ночном мире», где время суток «перевернуто», поэтому днем там можно увидеть активную жизнь ежей.