РИАМО - 25 дек. С первыми морозами белогрудые ежи в Московском зоопарке ушли в спячку, перед этим они активно набирали вес и готовили место для зимовки, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.
Спят зимой ежи в глубоких норках. К зиме зверьки их тщательно утепляют, дно застилают сухими листьями. Особую важность имеет глубина норы, так как если нора промерзнет зимой, еж может погибнуть.
Во время спячки у ежей сильно меняются жизненные процессы. Например, замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градусов, частота сердцебиения сокращается со 180 до 20-60 ударов в минуту. При этом дышат зверьки всего раз в минуту.
Так как в спячке еж живет только за счет жировых запасов, он теряет до 35% своего веса. Чтобы хорошо перезимовать, еж осенью должен весить не менее 600 граммов.
Весной, когда температура воздуха повышается, ежи выходят из спячки и почти сразу у них начинается сезон размножения.
Ежи ведут активную жизнь в темное время суток, а днем остаются в укрытиях. Белогрудые ежи живут в павильоне «Фауна России», а также в «Ночном мире», где время суток «перевернуто», поэтому днем там можно увидеть активную жизнь ежей.
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