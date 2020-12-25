РИАМО - 25 дек. Подмосковные школы и детские сады не будут работать в последний день года, который в регионе объявили выходным, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«По поручению губернатора 31 декабря объявлен в регионе нерабочим днем. Школы и детские сады в этот день работать не будут. Зарплата сотрудникам образовательных учреждений за этот день будет сохранена», - написала Каклюгина в Instagram.

Она отметила, что пятница в большинстве подмосковных школ станет последним учебным днем в этом году. 11 января, после зимних каникул, дети вернутся в школы.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти субъектов РФ сделать последний день года выходным. Глава государства отметил, что в такие короткие сроки нельзя сделать 31 декабря выходным на федеральном уровне, но главы регионов сами могут объявить этот день нерабочим.