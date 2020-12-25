РИАМО - 25 дек. В Москве подвели итоги конкурса Game Innovators для киберспортивных стартапов и студий по разработке видеоигр, организованного Московским инновационным кластером (МИК), победители получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Конкурс оказался востребованным и среди новичков, и среди опытных игроков. На участие в нем было подано 185 заявок. В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов. Они получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов», — отметила заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Также шесть команд договорились о сотрудничестве между собой, пять — нашли заказчиков, а еще три — менторов.

Так, проект автоматизированной турнирной платформы для геймеров-любителей Heyplay получил сразу три предложения о партнерстве. Более того, он уже взаимодействует с возможными инвесторами.

Авторы симулятора Esports History, в котором рассказывается история киберспорта, договорились с другим проектом о сотрудничестве. Кроме того, разработчики получили маркетинговую поддержку.

«Game Innovators — первая подобная программа правительства Москвы в киберспортивной индустрии. Ее цель — помочь командам из этой сферы организовать коммерческие и пилотные проекты, а также найти ментора в лице лидера рынка», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.