РИАМО - 25 дек. За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов, с начала пандемии выздоровели 593 939 человек, сообщает столичный оперштаб.

«Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации», - говорится в сообщении.

Вылечившиеся от коронавируса москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы. Также вылечившиеся могут стать социальными волонтерами.

Желающие стать донорами или соцволонтерами могут обратиться на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли 10 763 человека.

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Текстовая трансляция

25 ДЕКАБРЯ

- После вакцинации уровень антител к Covid‑19 оказывается выше, чем после болезни. При этом титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

- За сутки в Москве от коронавируса вылечились 5659 пациентов. С начала пандемии выздоровели 593 939 человек.

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.