РИАМО - 25 дек. Государственная корпорация «Роскосмос» подала иск к центру «Прогресс», производящему ракеты-носители «Союз», сообщает Газета.ru.
Обращение есть в картотеке Арбитражного суда.
«Сумма исковых претензий госкорпорации к этому центру превышает 4,7 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.
Суть претензий в карточке дела не уточняется. Пока иск к рассмотрению не принят.
Ранее Роскосмос нашел среди подрядчиков компанию, поставляющую бракованные детали для производства ракет-носителей «Союз-2». Бракованной оказалась партия клапанов двигателей первой ступени ракеты, их обнаружили в семи «Союзах».
Компания-разработчик ракет РКЦ «Прогресс» попала в санкционный список министерства торговли США.
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