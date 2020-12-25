РИАМО - 25 дек. Государственная корпорация «Роскосмос» подала иск к центру «Прогресс», производящему ракеты-носители «Союз», сообщает Газета.ru.

Обращение есть в картотеке Арбитражного суда.

«Сумма исковых претензий госкорпорации к этому центру превышает 4,7 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Суть претензий в карточке дела не уточняется. Пока иск к рассмотрению не принят.​

Ранее Роскосмос нашел среди подрядчиков компанию, поставляющую бракованные детали для производства ракет-носителей «Союз-2». Бракованной оказалась партия клапанов двигателей первой ступени ракеты, их обнаружили в семи «Союзах».

Компания-разработчик ракет РКЦ «Прогресс» попала в санкционный список министерства торговли США.​