РИАМО - 25 дек. В ходе рейда инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в баре «Менделеев» на улице Петровка, сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Дмитрий Комаров.

«Объединением административно-технических инспекций Москвы совместно с полицией в ходе рейда по выявлению увеселительных заведений в ночное время суток был выявлен бар «Менделеев», расположенный по адресу: улица Петровка, дом 20, корпус 1. Так как сотрудники бара не открывали двери и на законные требования полицейских не реагировали, было принято решение взломать двери», - сказал Комаров.

После проникновения в заведение инспекторы установили, что там находится большое количество гостей, обслуживание которых не прекращалось после 00:00.

За допущенные нарушения руководство бара приглашено в инспекцию для принятия мер административного воздействия. Штраф за такое нарушение может составлять до 300 тысяч рублей, а в случае, если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то оштрафовать заведение могут на сумму до 1 миллиона рублей.