РИАМО - 25 дек. В ходе рейда инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в баре «Менделеев» на улице Петровка, сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Дмитрий Комаров.
После проникновения в заведение инспекторы установили, что там находится большое количество гостей, обслуживание которых не прекращалось после 00:00.
За допущенные нарушения руководство бара приглашено в инспекцию для принятия мер административного воздействия. Штраф за такое нарушение может составлять до 300 тысяч рублей, а в случае, если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека, то оштрафовать заведение могут на сумму до 1 миллиона рублей.
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