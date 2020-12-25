РИАМО - 25 дек. В предстоящие выходные в социальных сетях столичных культурных центров, музеев и библиотек пройдет новогодняя онлайн-программа с концертами и мастер-классами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Изобразить главного зимнего волшебника при помощи кистей и гуаши научат в культурном центре «Бригантина». Урок «Рисуем Деда Мороза гуашью» станет отличным развлечением для всей семьи и пройдет 27 декабря в 17:00 на YouTube-канале центра», - говорится в сообщении.

26 декабря в 15:00 на Instagram-странице культурного центра «Академический» проведут праздничный урок флористики. Участников научат создавать композиции из цветов. 27 декабря в 15:00 ТКС «Кунцево» проведет на YouTube-канале лекции об истории новогодних игрушек, также зрителям помогут сделать собственные украшения для елки.

26 декабря в 19:00 в Instagram стартуют эфиры центра культуры «Сфера». Зрители смогут пообщаться с Дедом Морозом, задать ему вопросы и прислать на почту свои поздравления. Кроме того, 26 декабря в 19:00 Дом-музей Марины Цветаевой покажет на YouTube-канале концерт с мелодиями из знаменитых фильмов Эльдара Рязанова.

27 декабря в 14:00 библиотека имени И. С. Тургенева приглашает на концерт студенческой филармонии колледжа музыкально-театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Посмотреть концерт можно на YouTube-канале читальни.​