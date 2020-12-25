РИАМО - 25 дек. С 12 января по 23 марта Московский дом национальностей проведет 21 онлайн-лекцию о городах России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы приглашаем совершить виртуальное путешествие по нашей стране. А помогут в этом настоящие профессионалы своего дела — экскурсоводы и историки», — сказал представитель пресс-службы Московского дома национальностей.

На лекциях зрителям покажут архивные фото и документы, ответят на вопросы. Эфиры пройдут на платформе Zoom. Для участия необходима регистрация.

Так, 12 января пройдет онлайн-лекция об Астрахани. Зрители узнают о влиянии города на столицу и много других фактов. 19 января расскажут о Ростове-на-Дону, а 24 февраля - о Саратове.