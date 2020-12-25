РИАМО - 25 дек. В столичных технопарках для детей «Москва» и «Мосгормаш» появились цифровые телескопы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На сегодняшний день в шести детских технопарках Москвы представлены обучающие программы по космонавтике, еще в трех преподают курсы по аэрокосмосу», - сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, новые устройства позволят школьникам получить навыки работы с высокотехнологичным оборудованием. Кроме того, с помощью цифровых телескопов могут разработать углубленный курс по астрономии.

Многофункциональный комплекс «ТАЛ-Вега» и телескоп-рефрактор ТАЛ-75R дают возможность вести наблюдение за космическими объектами с увеличением от 30 до 150 крат. Кроме того, ученики смогут делать фото и видео в замедленной съемке с разрешением HD.

В технопарке «Мосгормаш» для детей уже разработали обучающий модуль с новыми телескопами. ​