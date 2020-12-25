РИАМО - 25 дек. За период с 2019 по 2024 год на борьбу с бедностью в РФ выделят 15,3 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.

Данная цифра отмечена в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ».

«Как отмечается в документе, поддержку малоимущих семей в России необходимо повысить», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что мера по поддержке семей с детьми до семи лет снизит уровень бедности на 2%.

Социальные выплаты в России с 2014 по 2018 год получали порядка 80% бедных семей.​