РИАМО - 25 дек. За период с 2019 по 2024 год на борьбу с бедностью в РФ выделят 15,3 триллиона рублей, сообщает Газета.ru.
Данная цифра отмечена в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели «Снижение в два раза уровня бедности в РФ».
«Как отмечается в документе, поддержку малоимущих семей в России необходимо повысить», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что мера по поддержке семей с детьми до семи лет снизит уровень бедности на 2%.
Социальные выплаты в России с 2014 по 2018 год получали порядка 80% бедных семей.
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