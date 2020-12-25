РИАМО - 25 дек. В приложении «Госуслуги Москвы» обновили раздел «Мои начисления», теперь там можно оплатить более 20 категорий счетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Теперь пользователи могут оплатить счета более чем 20 категорий. Среди них — оплата начислений за домашний телефон МГТС, счета за транспортные услуги, а также услуги органов исполнительной власти, загсов и другие начисления», - сказал руководитель проекта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий города Москвы Олег Филимонов.

По его словам, раньше в разделе начислений была доступна оплата только электроэнергии, автомобильных штрафов, коммунальных услуг и секций.

Чтобы найти обновленный раздел «Мои начисления», надо зайти на страницу «Услуги». Если в профиле пользователя указаны код плательщика, данные паспорта, СНИЛС, ИНН и другие данные, то все доступные счета будут видны автоматически. Все счета распределили по категориям. Оплатить их можно с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона или функцией Apple Pay.

Приложение «Госуслуги Москвы» доступно для скачивания в App Store и Google Play.​