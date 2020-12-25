РИАМО - 25 дек. В приложении «Госуслуги Москвы» обновили раздел «Мои начисления», теперь там можно оплатить более 20 категорий счетов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
По его словам, раньше в разделе начислений была доступна оплата только электроэнергии, автомобильных штрафов, коммунальных услуг и секций.
Чтобы найти обновленный раздел «Мои начисления», надо зайти на страницу «Услуги». Если в профиле пользователя указаны код плательщика, данные паспорта, СНИЛС, ИНН и другие данные, то все доступные счета будут видны автоматически. Все счета распределили по категориям. Оплатить их можно с помощью банковской карты, со счета мобильного телефона или функцией Apple Pay.
Приложение «Госуслуги Москвы» доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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