РИАМО - 25 дек. После обновления в мобильном приложении «Моя Москва» появились быстрые переходы между разделами и виджеты, оценить их могут пользователи смартфонов на базе iOS, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Теперь получение услуг, просмотр новостей и оплата начислений доступны в разных разделах, а переходить между ними можно благодаря удобной панели навигации», - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Максим Алексашкин.

По его словам, новые виджеты дают возможность собрать всю важную информацию на главном экране и не упустить ничего из предстоящих событий. Пользователи сами подберут актуальный для них набор сервисов.

После обновления разделы установили в таком порядке «Главная», «Новости», «Платежи», «Услуги», «Поиск». Уведомления в виде виджетов и новости расположены на главной странице. Набор уведомлений планируют расширить.

Опробовать новые функции пока могут пользователи смартфонов с операционной системой iOS. Кроме того, у 10% пользователей в качестве теста​ появился доступ к разделу «Голосовой помощник». В дальнейшем обновление сделают доступным для пользователей смартфонов на базе Android.