РИАМО - 25 дек. Началась доставка квитанций МособлЕИРЦ за декабрь, срок выпуска платежных документов перенесли на более ранний период, чтобы жители Подмосковья смогли оплатить счета в текущем месяце и встретить Новый год, полностью рассчитавшись за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.
Начисления за декабрь произвели на основании данных, поступивших в расчетный центр до 11 декабря.
При этом на основании показаний индивидуальных приборов учета, которые будут переданы в установленные сроки в январе следующего года, в следующем месяце будет произведен перерасчет в случаях, если плата за декабрь была начислена по среднемесячному потреблению или нормативу.
По управляющим и ресурсоснабжающим организациям в городских округах Клин, Королев, Реутов, Серпухов, Протвино, Черноголовка и Щелково выпуск платежных документов будет осуществлен в период с 23 по 28 декабря.
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