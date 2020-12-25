РИАМО - 25 дек. Началась доставка квитанций МособлЕИРЦ за декабрь, срок выпуска платежных документов перенесли на более ранний период, чтобы жители Подмосковья смогли оплатить счета в текущем месяце и встретить Новый год, полностью рассчитавшись за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы МособлЕИРЦ.

Начисления за декабрь произвели на основании данных, поступивших в расчетный центр до 11 декабря.

«Если информация об оплате ноябрьских начислений поступила в МособлЕИРЦ позднее, в квитанции за декабрь могла отразиться задолженность. В этом случае расчетный центр рекомендует оплатить только текущие начисления по графе 5 «начислено по тарифу». В случае переплаты излишек будет засчитан как авансовый платеж и учтен в следующем платежном документе», - говорится в сообщении.

При этом на основании показаний индивидуальных приборов учета, которые будут переданы в установленные сроки в январе следующего года, в следующем месяце будет произведен перерасчет в случаях, если плата за декабрь была начислена по среднемесячному потреблению или нормативу.

По управляющим и ресурсоснабжающим организациям в городских округах Клин, Королев, Реутов, Серпухов, Протвино, Черноголовка и Щелково выпуск платежных документов будет осуществлен в период с 23 по 28 декабря.