РИАМО - 25 дек. У пользователей портала mos.ru появилась возможность подать заявление о регистрации брака, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интерфейс этого сайта уже хорошо знаком жителям столицы. На отправку онлайн-заявления потребуется не более 10-15 минут», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2020 году почти половина будущих супругов подали заявления в онлайн-формате. Чтобы сделать это на портале mos.ru, достаточно подать одно заявление на двоих.

Услуга доступна в категории «Семья, дети». Пара может выбрать один из столичных ЗАГСов или одну из доступных для церемоний необычных площадок. Например, городскую усадьбу или башню «Москва-Сити». Кроме того, при оформлении услуги на портале mos.ru предоставляют скидку в 30% на оплату госпошлины.​