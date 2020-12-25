РИАМО - 25 дек. За минувшие сутки в Москве скончались 74 пациента с коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе умерли 10 763 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.

«Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — отмечается в материале.

С начала пандемии в мегаполисе выявили более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом, победили инфекцию свыше 588 тысяч пациентов.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями обязали соблюдать домашний режим.

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25 ДЕКАБРЯ

- Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в городе выявлено более 764 тысяч случаев заражения коронавирусом.





