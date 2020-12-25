РИАМО - 25 дек. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) выпустило новый набор стикеров для соцсети «Одноклассники» и мессенджера Telegram.

В новый стикерпак вошли 18 картинок с главным героем - котом. Он пьет кофе, читает книгу, показывает «класс» и делает много других веселых вещей.

Ранее РИАМО выпустило девять ярких забавных картинок с котом, которые посвящены ожиданию отопления.

Установить стикерпаки в «Одноклассниках» можно по ссылке, в Telegram - https://t.me/addstickers/riamo.

Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.