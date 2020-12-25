РИАМО - 25 дек. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер и снегопады, из-за чего на улицах могут образоваться метели, температура воздуха будет колебаться от -5 до 0 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Наиболее интенсивное выпадения осадков придется на период с 9 до 17 часов, далее активность снегопада немного ослабеет. Максимум температуры воздуха в Москве составит от -2 до 0 градусов, по области от -5 до 0. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет достигать показателей ниже нормы и составит около 740 миллиметров ртутного столба.

Из-за сильного снегопада и ветра на улицах Москвы и Подмосковья могут образоваться метели и снежные накаты.