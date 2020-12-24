РИАМО - 24 дек. В Истре пройдет фестиваль «Мастерская Рождества» с 6 по 8 января, для гостей построят новогодний мини-город из 115 новогодних домиков на территории в 6,5 тысяч квадратных метров с девятью улочками и двумя площадями, который окунет участников в атмосферу рождественского праздника и уютной красоты, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Прописку» в городе на три январских дня получат 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 городских округов Подмосковья.

«Рождественское настроение и атмосферу праздника жители и гости Подмосковья смогут ощутить на трехдневном развлекательно-гастрономическом мероприятии Правительства Московской области – фестивале «Мастерская Рождества», — отмечается в материале.

В городе будет 75 домиков, где можно будет продегустировать и купить продукцию лучших фермерских хозяйств области (копченые мясо, птица и рыба, мед и сладости, соления и выпечка, сыры и пиво, колбасы и пельмени), а также 40 домиков, где представят изделия подмосковных ремесленников. Также в городе будут фуд-корты.

На двух площадках свое мастерство покажут лучшие гончары, кузнецы и художники Подмосковья, в городе будет четыре уникальные фотозоны в стилистике народных художественных промыслов Подмосковья и мобильный пункт «Почты России». Каждый гость и участник «Мастерской Рождества» сможет получить в подарок и отправить в любую точку России и мира яркую рождественскую открытку.

«Приглашаем всех на наш главный новогодний праздник - фестиваль «Мастерская Рождества!» Будут работать мастерские, зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников, фотозоны и проводиться мастер-классы», — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она добавила, что рядом с фестивалем находится главное выставочное пространство Московской области – МВК «Новый Иерусалим». Там открываются две новые прекрасные выставки - «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз» и «Небесная мастерская», посвященная народным художественным промыслам Московской области.

Шостям фестиваля удастся увидеть все промыслы в их многообразии: федоскинскую лаковую миниатюру, гжель, жостовские подносы, павловопосадкие платки, дулевский фарфор и так далее.

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