РИАМО - 24 дек. О планах подмосковных единороссов на 2021 год объявили в ходе заседания Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» в четверг, которое прошло в формате видеоконференции, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Нам предстоят избирательные кампании по выборам депутатов в Государственную и Московскую областную думы. Также в следующем году будут переизбираться четыре совета депутатов в Коломенском, Пушкинском округах, в Лобне и Химках», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Праймериз по определению кандидатур для последующего выдвижения на выборах депутатов Госдумы и Московской областной думы от партии «Единая Россия» пройдет в конце мая - начале июня.

Брынцалов отметил, что предварительное голосование состоится в дистанционном режиме и будет иметь свою специфику, особенности.

Он добавил, что также необходимо продолжать волонтерскую работу, которая является приоритетом партии.

ЦИК партии определил основные направления работы депутатов, в числе которых участие в работе по организации питания для медперсонала в «красных зонах», обеспечению бесплатными лекарствами проходящих лечение от коронавируса дома, организации транспортного обеспечения медперсонала, работы волонтеров в медучреждениях (приемных покоях), доставки продуктовых наборов и лекарств нуждающимся, а также содействию в решении вопросов финансирования работы штабов.

Также было отмечено участие в работе в кол-центре (психологическая поддержка и консультация).

Среди задач, которые озвучил Брынцалов, была работа по контролю за выполнением нацпроектов, государственных и адресных программ.

В мероприятии участвовали порядка 170 человек, а именно руководители фракций партии в совете депутатов муниципалитетов, депутаты областной думы.