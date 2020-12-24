РИАМО - 24 дек. Муниципальные депутаты-единороссы и депутаты фракции «Единая Россия» областной думы провели свыше 16 тысяч проверок по реализации национальных проектов и госпрограмм Подмосковья, в числе которых строительство и ремонт соцобъектов, дорог, благоустройство территорий, домов, а также подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» прошло 24 декабря в формате ВКС. В мероприятии приняли участие порядка 170 человек – это руководители фракций партии в совете депутатов муниципалитетов, депутаты областной думы.

«В течение года депутаты фракций проверяли, как реализуются нацпроекты и госпрограммы области. Это строительство и ремонт социальных объектов, дорог, благоустройство территорий, домов и подъездов», — говорится в сообщении.

По данному направлению провели свыше 16 тысяч проверок.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что такую же работу совместно с муниципальными депутатами вели депутаты фракции в Мособлдуме. Основная задача заключается не только в контроле хода работ и выявлении проблем, но и в информировании людей и вовлечении в этот процесс общественности.