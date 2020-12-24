РИАМО - 24 дек. Все желающие смогут отправить открытку из Подмосковья с ярмарки «Мастерская Рождества», которая пройдет с 6 по 8 января на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«Каждый гость и участник «Мастерской Рождества» сможет получить в подарок и отправить в любую точку России и мира яркую рождественскую открытку», — отмечается в материале.

Посетители ярмарки смогут полюбоваться мини-городом в 6,5 тысяч квадратных метров с девятью улочками и двумя площадями. «Прописку» в этом городе получат спонсоры мероприятия — 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 городских округов Подмосковья.

На ярмарке организуют совместный проект «Почты России» и комитета по туризму Московской области. Для мероприятия будут выпущены эксклюзивные открытки, на мероприятии откроется мобильный пункт «Почты России»

На празднике будет необходимо носить маски и соблюдать соцдистанцию.