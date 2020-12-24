РИАМО - 24 дек. В Московской области на площадке Главкино прошел первый большой форум волонтеров региона, добровольцы встретились, чтобы пообщаться друг с другом, зарядиться полезными кейсами от экспертов и подвести первые итоги движения, родившегося весной 2020 года в качестве ответа на вызов пандемии, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Пандемия повлияла на нас, и не только в негативном ключе. Благодаря ей мы объединились в единое целое: бренд «Волонтеры Подмосковья» собрал разные волонтерские организации региона под свое крыло. У них разные направления, истории, характеры, но у каждой в крови код доброты и любви. И все они едины в преданности жителям Подмосковья. Мы объединили усилия разных волонтерских организаций в одну мощную силу. Мы сделали историю добровольчества в регионе поистине масштабной. Такой, какой раньше она не была», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

В образовательном блоке форума было пять разделов. В каждом эксперты освещали острые вопросы разных направлений добровольчества: от влияния активистов на экологическое просвещение региона до достижений волонтерских движений в Год памяти и славы, от создания и продвижения контента о деятельности волонтеров до раздельного сбора мусора.

Среди приглашенных экспертов соучредитель благотворительного фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!», актриса Ксения Алферова, заместитель председателя центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова, руководитель дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова, спикер благотворительного проекта «Собиратор» и общественного движения «РазДельный сбор» Василиса Каменская, президент Благотворительного фонда «Цвет жизни» Елена Хорс и другие.

В финале мероприятия добровольцам вручили награды. 20 эффектных статуэток в форме сердца «За развитие движения «Волонтеры Подмосковья» присуждали в пяти направлениях. Поздравляли и награждали волонтеров российский рэпер Кравц и популярный певец, звезда TikTok Хабиб.

В заключение форума артисты впервые исполнили гимн подмосковных волонтеров и продемонстрировали клип на него. Посмотреть его можно по ссылке.