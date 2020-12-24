РИАМО - 24 дек. Подмосковные единороссы провели более 5,2 тысячи мероприятий в рамках волонтерской деятельности, помощь оказывалась депутатами за счет их личных средств, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Помощь жителям области, врачам, а также волонтерам в период пандемии является одним из важных направлений деятельности депутатов в текущем году.

«Личное участие в волонтерской деятельности, оказание материально-технической помощи добровольческим штабам – это наша обязанность как депутатов в период, когда люди оказались в беде», – сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в жизнь в подобных условиях продолжается около года и когда она закончится – сказать трудно. Так, волонтерская деятельность остается для депутатов одной из приоритетных задач.

В рамках мероприятий депутаты покупали продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты для медицинских работников и волонтеров, а также медикаменты и детское питание. Нуждающиеся тоже не были обделены вниманием депутатов, им предоставлялась материальная помощь.

Так, депутаты фракции «Единая Россия» в Балашихе закупили свыше 50 тысяч защитных масок, а после отправили их в городские учреждения образования и культуры, а депутаты из Клина предоставили 13 единиц автотехники для посещения граждан, которые проживают в сельской местности. Они также произвели закупку продуктов для граждан на сумму 50 тысяч рублей.

Депутатами Одинцова была организована и проведена благотворительная акция по сбору средств на закупку 2,5 тысяч масок и 1,5 тысяч перчаток для поликлиники Звенигорода.

Итоги работы депутатов-единороссов региона в 2020 году были подведены на заседании Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» в четверг в формате видеоконференции.

В мероприятии участвовали около 170 человек, а именно руководители фракций партии в совете депутатов муниципалитетов и депутаты областной думы.