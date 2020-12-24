РИАМО - 24 дек. Кондитерская фабрика «Победа», которая располагается в городском округе Егорьевск Подмосковья, представит жителям и гостям Московского региона более 250 тонн продукции специально к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По случаю скорого наступления новогодних праздников в Подмосковье украшают не только улицы, парки, но и ярмарки, рынки, прилавки магазинов продуктами в упаковке с новогодней тематикой. К примеру, подмосковная кондитерская фабрика «Победа» разнообразила ассортимент выпускаемых изделий и специально к Новому году представила более 250 тонн продукции», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что к новогодним и рождественским праздникам компания выпустила более 50 наименований продукции, оформленной праздничной тематикой.

Первая производственная линия на фабрике была запущена в 2000 году. Уже в 2008 году были введены в эксплуатацию еще 15 современных производственных линий на площади более 20 тысяч квадратных метров.

Кондитерская фабрика в этом году на благотворительной основе постоянно поддерживает врачей, которые находятся в «горячих точках» и ведут борьбу с коронавирусом.

По словам Воскресенского, Московская область по объемам производства шоколада и кондитерских изделий в РФ занимает лидирующую позицию.