РИАМО - 24 дек. Муниципальные депутаты - представители партии «Единая Россия» в Подмосковье в ходе самых напряженных месяцев пандемии провели более 3,4 тысячи очных и дистанционных приемов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» прошло в четверг в формате видеоконференцсвязи. Председатель областного совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги работы депутатов-единороссов Подмосковья в 2020 году.

«За самые напряженные месяцы пандемии муниципальными депутатами проведено более 3,4 тысячи очных и дистанционных приемов, на которых рассмотрено 19 тысяч обращений», — говорится в сообщении.

Из них было решено положительно свыше 7,5 тысяч вопросов.