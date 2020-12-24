РИАМО - 24 дек. Мониторинг воздуха позволяет точнее определять источники загрязнения и штрафовать нарушителей, так, в результате совместных рейдов мобильной лаборатории и инспекторов экологического надзора в Подмосковье были наказаны 13 нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В Минэкологии региона подвели предварительные итоги работы мобильной лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг».

«Специалисты по мониторингу в течение года совершили 65 выездов в муниципалитеты, откуда поступало больше всего обращений по поводу загрязнения воздуха. Отбор проб осуществлялся в 260 точках 21 городского округа», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что в ряде случаев превышения ПДК загрязняющих веществ стали поводами для возбуждения дел об административных правонарушениях.

В городском округе Коломна на пять нарушителей были наложены штрафы на общую сумму 237 тысяч рублей. В Балашихе за сжигание мусора наказали пять юридических и физических лиц, возбуждено административное дело в отношении предприятия в Дубне, которое осуществляло выбросы с превышением ПДК оксида азота и формальдегида.

Также были осуществлены замеры в санитарно-защитных зонах трех полигонов - «Малая Дубна», «Торбеево» и «Лесная», где обнаруженные превышения привели к штрафам.