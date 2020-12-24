РИАМО - 24 дек. В преддверии празднования 75-летия Победы подмосковными единороссами было проведено 3513 мероприятий, Год памяти и славы стал главным событием для депутатов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» прошло в четверг в формате видеоконференцсвязи. Председатель областного совета, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги работы депутатов-единороссов Подмосковья в 2020 году.

«Основные из них (мероприятий - ред.) – это оказание адресной помощи и поздравления ветеранов, благоустройство и приведение в порядок памятников, мемориалов, мест захоронения воинов, участие в церемониях возложения цветов», – сказал Брынцалов.

В заседании Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» приняли участие порядка 170 человек – это руководители фракций партии в совете депутатов муниципалитетов, депутаты областной думы.