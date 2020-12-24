РИАМО - 24 дек. С 2015 по 2020 год фермеры Московской области получили от правительства региона для развития хозяйств грантовую поддержку на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Мы уделяем большое внимание развитию небольших хозяйств на территории Подмосковья и оказываем фермерам постоянную поддержку. Так, грантовая поддержка фермерских хозяйств Московской области с 2015 года составила свыше 1,6 миллиарда рублей», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Всего было предоставлено 259 грантов фермерам по разным направлениям.

В Подмосковье средства выделяют на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм, развитие материально-технической базы кооперативов, на поддержку производителей сыра, развитие животноводческих ферм, агростартапы.

В текущем году правительство Подмосковья выделило фермерским хозяйствам 34 гранта на общую сумму поддержки 273 миллиона рублей.