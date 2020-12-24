РИАМО - 24 дек. С 2015 по 2020 год фермеры Московской области получили от правительства региона для развития хозяйств грантовую поддержку на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Всего было предоставлено 259 грантов фермерам по разным направлениям.
В Подмосковье средства выделяют на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм, развитие материально-технической базы кооперативов, на поддержку производителей сыра, развитие животноводческих ферм, агростартапы.
В текущем году правительство Подмосковья выделило фермерским хозяйствам 34 гранта на общую сумму поддержки 273 миллиона рублей.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии