РИАМО - 24 дек. В доме правительства Подмосковья состоялась пресс-конференция с главами топливно-энергетического комплекса, по итогам которой также прошло награждение победителей конкурса «МедиаТЭК», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Пресс-конференция была приурочена к знаменательным датам - 100-летию государственного плана электрификации России (план ГОЭЛРО) и Дню энергетика, профессиональному празднику всех работников энергетической промышленности.

«Пресс-конференция всероссийского масштаба прошла во всех регионах страны. В начале мероприятия из центральной студии Москвы провели перекличку по регионам по организованной видеоконференции», - говорится в сообщении.

Все регионы, прослушали вступительную речь замруководителя администрации президента РФ - пресс-секретаря президента РФ и главы экспертного совета конкурса «МедиаТЭК» Дмитрия Пескова и заместителя председателя правительства РФ Александра Новака. В каждом из регионов прошли пресс-конференции, а также награждения журналистов конкурса «Медиа ТЭК».

В подмосковном мероприятии приняли участие министр энергетики Московской области Александр Самарин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Москва» Василий Толстопятов, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, исполняющий обязанности генерального директора АО «Мособлэнерго» Дмитрий Якубов, первый заместитель генерального директора ПАО «Россети Московский регион» - главный инженер предприятия Дмитрий Гвоздев.

После брифинга прошло награждение победителей конкурса «МедиаТЭК», а также поощрение представителей СМИ, освещающих работу энергетической отрасли.

Среди пресс-служб энергетических компаний Московской области, активно участвовавших во всероссийском конкурсе на соискание премии «МедиаТЭК-2020», лучшими на региональном этапе стали пресс-службы ПАО «Россети Московский регион», и Загорской ГАЭС, входящей в состав ПАО «РусГидро». Они получили дипломы победителей и подарки.

Благодарственные письма за вклад в популяризацию отрасли среди населения также получили коллективы Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО), телеканала «360», радиостанции «Радио 1», информационное агентство РИА Новости, информационное агентство ТАСС, агентство «Интерфакс», издание «Подмосковье сегодня» и другие.

Журналистов поздравили с наступающими праздниками и пригласили участвовать в конкурсе «МедиаТЭК» в следующем году.