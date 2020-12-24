РИАМО – 24 дек. В этом году Общероссийская новогодняя елка в Государственном Кремлевском Дворце пройдет без зрителей, ее трансляцию покажут на федеральных телеканалах в период зимних школьных каникул, говорится в сообщении пресс-службы аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Традиционный формат проведения елки изменили из-за пандемии коронавируса.

«Премьерный показ данного мероприятия планируется на федеральном детско-юношеском телеканале «Карусель» 31 декабря 2020 года в 18:00 по московскому времени. Повторные показы планируются 7 января в 19:30 и 13 января в 17:00», — говорится в сообщении.

Для юных зрителей готовят спектакль «Пятое время года, или Кто придумал Новый год».

Одним из героев сказки стал гаджет.

На Кремлевскую елку по традиции приглашают детей из всех регионов России, она проводится каждый год во время новогодних каникул.