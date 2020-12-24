РИАМО - 24 дек. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья назвало лучших перевозчиков и муниципалитеты по работе общественного транспорта, первый заместитель министра Анна Кротова подвела итоги работы транспорта за 2020 год в ходе совещания с администрациями муниципалитетов и перевозчиками, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Лучшими муниципалитетами по транспортному обслуживанию по итогам года стали Сергиево-Посадский и Можайский округа, Королев, Раменский округ и Истра. Здесь на линии выходили все автобусы, более 80% водителей соблюдали расписание, 97% составляет выполнение рейсов.
Кроме того, в этих округах велся постоянный контроль за дезинфекцией общественного транспорта. Отсутствовали нарушения при выездных проверках. Это дало результат — менее 10 жалоб за год по качеству транспортного обслуживания.
В железнодорожном транспорте главным приоритетом в работе являлось сокращение смертности на путях и прилегающей инфраструктуре.
В этом году такой комплекс мероприятий провели в Раменском округе и Балашихе.
Талдомский округ отметили премией «Прорыв - 2020» в номинации «Сохраняя жизни на ж/д». В Талдоме в 2020 году не зафиксировано ни одного смертельного случая на железной дороге. Здесь ликвидировали все «народные тропы», которые являются наиболее частой причиной травмирования при переходе железнодорожных путей. Также в муниципалитете благоустроили подходы к станциям и к санкционированным переходам.
За благоустройство подходов к станциям отметили также Шатуру, Раменский и Рузский округа, где провели работы на пяти подходах, а в Солнечногорске – на трех подходах.
Лучшими муниципалитетами по борьбе с травматизмом на железной дороги по числу спасенных жизней стали: Одинцовский округ, где спасли 25 человек, Балашиха – 18 человек, Орехово-Зуевский округ – 12 человек, Богородский округ – 11 человек и Долгопрудный - 10 человек.
По итогам года областной Минтранс отметил благодарностями и грамотами ведомства 120 сотрудников транспортной отрасли, 45 транспортных компаний и более 280 волонтеров, которые ежедневно рекомендуют пассажирам носить маски в транспорте.
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