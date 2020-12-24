РИАМО - 24 дек. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья назвало лучших перевозчиков и муниципалитеты по работе общественного транспорта, первый заместитель министра Анна Кротова подвела итоги работы транспорта за 2020 год в ходе совещания с администрациями муниципалитетов и перевозчиками, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Несмотря на снижение пассажиропотока в связи с пандемией, транспортному блоку Подмосковья удалось сохранить высокие темпы работы по развитию отрасли и поддержанию качественного транспортного обслуживания. Об этом свидетельствует снижение числа жалоб на общественный транспорт: на автобусные маршруты число жалоб снизилось более чем на 50%, а общее число жалоб на железнодорожный транспорт снизилось на 28% по сравнению с 2019 годом», - сказала Кротова.

Лучшими муниципалитетами по транспортному обслуживанию по итогам года стали Сергиево-Посадский и Можайский округа, Королев, Раменский округ и Истра. Здесь на линии выходили все автобусы, более 80% водителей соблюдали расписание, 97% составляет выполнение рейсов.

Кроме того, в этих округах велся постоянный контроль за дезинфекцией общественного транспорта. Отсутствовали нарушения при выездных проверках. Это дало результат — менее 10 жалоб за год по качеству транспортного обслуживания.

В железнодорожном транспорте главным приоритетом в работе являлось сокращение смертности на путях и прилегающей инфраструктуре.

«Минтрансу региона за этот год удалось сократить число смертности на железной дороге на 25% и сохранить более 90 жизней. Для повышения безопасности необходимо применять комплексный подход. Например, после перекрытия «народных троп» необходимо обустраивать тротуары к безопасному переходу через железнодорожные пути, устанавливать предупреждающие информационные щиты и благоустраивать прилегающую территорию», - добавляется в сообщении.

В этом году такой комплекс мероприятий провели в Раменском округе и Балашихе.

Талдомский округ отметили премией «Прорыв - 2020» в номинации «Сохраняя жизни на ж/д». В Талдоме в 2020 году не зафиксировано ни одного смертельного случая на железной дороге. Здесь ликвидировали все «народные тропы», которые являются наиболее частой причиной травмирования при переходе железнодорожных путей. Также в муниципалитете благоустроили подходы к станциям и к санкционированным переходам.

За благоустройство подходов к станциям отметили также Шатуру, Раменский и Рузский округа, где провели работы на пяти подходах, а в Солнечногорске – на трех подходах.

Лучшими муниципалитетами по борьбе с травматизмом на железной дороги по числу спасенных жизней стали: Одинцовский округ, где спасли 25 человек, Балашиха – 18 человек, Орехово-Зуевский округ – 12 человек, Богородский округ – 11 человек и Долгопрудный - 10 человек.

По итогам года областной Минтранс отметил благодарностями и грамотами ведомства 120 сотрудников транспортной отрасли, 45 транспортных компаний и более 280 волонтеров, которые ежедневно рекомендуют пассажирам носить маски в транспорте.