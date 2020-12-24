РИАМО - 24 дек. За год Одинцовский городской округ совершил рывок с 39 на третье место в областном рейтинге-50, по словам главы муниципалитета Андрея Иванова, показать такой результат помогли успехи в экономике, повышение качества жизни и рост эффективности муниципального управления, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Результаты Одинцовского округа по итогам областного рейтинга-50 обсудили в ходе еженедельного совещания, прошедшего в рамках «Выездной администрации» в Звенигороде.

«За каждым из пятидесяти показателей стоят конкретные дела, конкретные государственные и муниципальные программы. На 2021 год будем ставить перед собой еще более амбициозную задачу. Для ее решения у нас есть все возможности, и, самое главное, мотивированная квалифицированная команда», - сказал Иванов.

По итогам рейтинга-50 в этом году Одинцовский округ занял первые места по следующим показателям: заполняемость промышленных площадок и индустриальных парков, капитальный ремонт многоквартирных домов, уровень работы торговли, информированность населения в социальных сетях, цифровизация систем наружного освещения, внедрение раздельного сбора мусора, развитие системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В следующем году одним из приоритетных направлений станет повышение качества работы с обращениями граждан на портале «Добродел».