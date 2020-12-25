РИАМО – 25 дек. Теперь пользователи DomClick.ru видят актуальные статусы строительства по каждому корпусу новостроек, расположенных на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Актуальную информацию предоставило Главное управление государственного строительного надзора Московской области, которое уже проверило более 3,5 тысячи жилых корпусов, размещенных на DomClick.ru», — говорится в сообщении.

Ранее пользователи видели результат проверки строительной готовности всего жилого комплекса, теперь доступен статус каждого корпуса ЖК по отдельности:

∙ планируется — получено разрешение на строительство и аккредитация банка;

∙ по плану — допустимы отклонения по срокам не более двух месяцев;

∙ завершено — дом сдан в эксплуатацию, идет выдача ключей;

∙ приостановлено — строительство отстает от плана на срок от 2 до 6 месяцев;

∙ остановлено — строительство отстает от плана на срок более 6 месяцев;

∙ продажи остановлены — регистрация сделок не проводится Росреестром.

«Совместный проект с порталом «ДомКлик от Сбера» — это очередной наш кейс, который направлен на недопущение появления новых обманутых дольщиков. Для прозрачности рынка недвижимости мы провели масштабную работу и присвоили каждому корпусу статус. Проверить надежность застройщика теперь можно не только в нашем мобильном приложении «Подмосковные стройки», но и на портале «ДомКлик», — отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян добавил, что выбрать квартиру от проверенных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

«Проверка аккредитованных застройщиков ведется как банком, так и дополнительно контролируется Главгосстройнадзором. Комплексная мера позволяет максимально обезопасить покупателей квартир в строящихся домах и предупредить о возможных задержках строительства», — заключил Гарибян.