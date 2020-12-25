РИАМО – 25 дек. Теперь пользователи DomClick.ru видят актуальные статусы строительства по каждому корпусу новостроек, расположенных на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.
«Актуальную информацию предоставило Главное управление государственного строительного надзора Московской области, которое уже проверило более 3,5 тысячи жилых корпусов, размещенных на DomClick.ru», — говорится в сообщении.
Ранее пользователи видели результат проверки строительной готовности всего жилого комплекса, теперь доступен статус каждого корпуса ЖК по отдельности:
∙ планируется — получено разрешение на строительство и аккредитация банка;
∙ по плану — допустимы отклонения по срокам не более двух месяцев;
∙ завершено — дом сдан в эксплуатацию, идет выдача ключей;
∙ приостановлено — строительство отстает от плана на срок от 2 до 6 месяцев;
∙ остановлено — строительство отстает от плана на срок более 6 месяцев;
∙ продажи остановлены — регистрация сделок не проводится Росреестром.
Руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян добавил, что выбрать квартиру от проверенных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.
«Проверка аккредитованных застройщиков ведется как банком, так и дополнительно контролируется Главгосстройнадзором. Комплексная мера позволяет максимально обезопасить покупателей квартир в строящихся домах и предупредить о возможных задержках строительства», — заключил Гарибян.
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