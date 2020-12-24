РИАМО- 24 дек. Глава Балашихи Сергей Юров вручил общественным активистам награды за вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе», оказание помощи жителям региона в период распространения Covid-19, вклад в развитие институтов гражданского общества, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Награды вручили в четверг на итоговом пленарном заседании Общественной палаты во главе с ее председателем Еленой Жаровой, в котором приняли участие заместитель председателя городского совета депутатов Александр Евсюткин, студенты-волонтеры.

«Хочу сказать огромные слова благодарности общественной палате во главе с ее председателем Еленой Жаровой. Мы подводим итоги года. 2020 год был сложным. Огромная работа легла на систему здравоохранения, городские предприятия, на общественную палату и волонтерский корпус, который выполнил большую работу», - сказал Юров.

Он добавил, что члены палаты всегда взаимодействуют с администрацией Балашихи и правительством региона, активно подключаясь к обсуждению и решению самых острых вопросов и корректируя их работу, и выразил уверенность, что наступающий 2021 год будет не менее плодотворным.

За вклад в организацию общероссийской акции помощи «Мы вместе» Юров вручил памятную медаль президента РФ Дмитрию Манышину, почетную грамоту губернатора региона за оказание помощи жителям в период пандемии — Елене Жаровой и Александру Кунец, юбилейную медаль к 90-летию региона — Юрию Глебову, Евгению Маковскому, а также благодарность главы Балашихи — Наталье Галл, Владимиру Взорову, Евгении Колесниковой.

В ходе заседания также наградили волонтеров, которые помогали в период второй волны пандемии: раздавали маски и перчатки, проводили профилактические беседы в общественном и железнодорожном транспорте с жителями.

На заседании представили проект ежегодного доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории Балашихи в 2020 году.

«В этом году мы взяли на себя функцию, связанную с волонтерской деятельностью. Мы использовали каждую минуту, для того чтобы быть полезными и нужными жителям», - отметила Жарова.

Палата также осуществляла общественный контроль реабилитации реки Пехорки, рекультивации полигона «Кучино», раздельного сбора мусора и по другим вопросам.

По итогам встречи собравшиеся обсудили планы на 2021 год. Они будут и дальше осуществлять общественный контроль работы органов муниципальной власти и развивать волонтерское движение.

В 2020 году сформирован новый созыв общественной палаты Балашихи до 2023 года.