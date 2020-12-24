РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 дек. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья начали плановую проверку хода реконструкции общественно-делового центра на улице Заречной в Щелкове, сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудниками Главгосстройнадзора даны замечания по оформлению исполнительной документации. Выявленные нарушения устранены в ходе проверки», - сказал начальник регионального Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь пятиэтажного здания составляет 1850 квадратных метров. На данный момент на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем.