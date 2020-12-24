РИАМО - 24 дек. В подмосковном Королеве полиция задержала троих мужчин по подозрению в мошеннических действиях в отношении пожилых граждан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Пять пенсионеров от 72 до 92 лет обратились в правоохранительные органы с заявлением. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. По факту преступлений возбуждено уголовное дело.

«Мошенники представлялись сотрудниками управляющей компании и под предлогом осмотра квартиры для замены вытяжных труб и чистки вентиляции при проведении капитального ремонта, попадали в помещение. Они предлагали предоставить услугу пенсионерам по льготной цене, после чего присваивали себе деньги», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчин поместили под подписку о невыезде. Проводятся мероприятия по установлению причастности задержанных к аналогичным инцидентам.