РИАМО - 24 дек. Многие граждане хотят порадовать себя и своих близких вкусной и сытной едой на Новый год, при этом стоит соблюдать определенные правила, которые не позволят нанести вред организму, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В новогоднюю ночь вы можете отойти от привычной диеты и позволить себе не думать о лишних калориях. На праздничном столе все равно будет вредная еда, от которой сложно отказаться, главное соблюдать несколько простых правил», — сказала главный внештатный диетолог министерства здравоохранения региона Инна Пичугина.

По ее словам, не рекомендуется голодать перед празднованием, так как употребление одновременно большого количества блюд может сказаться на желудочно-кишечном тракте. Кроме того, следует есть размеренно и небольшими порциями.

Также специалист не рекомендует использовать «покупной» майонез. В салатах его стоит заменить на йогурт, нежирную сметану, растительное масло или приготовить привычную заправку самим. Помимо этого, колбасу в главном новогоднем салате следует заменить на нежирное мясо, например, отварную курицу.

На столе обязательно должны быть свежие овощи, они приносят чувство насыщения и при этом полезны для здоровья.

«При выборе шампанского и вина следует отдавать предпочтение напиткам с низким содержанием сахара, а газировки и сладкие соки заменить на домашние компоты и морсы. Не стоит готовить блюда впрок, чтобы питаться ими на протяжении всех праздников», — добавила Пичугина.

Специалист советует провести новогоднюю ночь активно, например, отправиться на прогулку или потанцевать. Празднование может запомниться не только вкусной едой, но и душевным временем, проведенным в кругу семьи и близких людей.