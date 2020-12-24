РИАМО - 24 дек. Благодаря скоординированным совместным усилиям администрации муниципалитета, профильных областных и федеральных ведомств, сотрудников ОАО «РЖД» и ОГИБДД в Одинцовском округе удалось достичь улучшения показателей по числу погибших на автодорогах и железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Результаты работы по снижению числа жертв на автодорогах и на железной дороге рассмотрели в рамках совещания «Выездной администрации» в Звенигороде. Глава округа Андрей Иванов отметил, что положительная динамика касается как ДТП, так и происшествий на железной дороге.
Таких результатов удалось добиться благодаря внимательному анализу каждого происшествия и последующих шагов, направленных на устранение факторов, которые привели к трагедии.
В течение года на автодорогах округа было установлено три новых светофорных объекта, заменено 77 светофоров и обустроено 28 консолей со светодиодными лентами. Смонтировано более 1,1 километра тросовых ограждений в местах повышенной аварийности, оптимизирована схема дорожного движения на шести улицах.
Также на железной дороге проводилась ликвидация мест несанкционированного перехода граждан через пути. Кроме того, проводилась обширная рейдовая работа с привлечением местных СМИ, устанавливались информационные щиты.
На 2021 год запланировано обустройство семи подходов к железнодорожным платформам. Это позволит ориентировать потоки пассажиров в требуемых направлениях.
Глава округа подчеркнул, что в сфере безопасности на автодорогах и железной дороге необходимо бороться за каждую жизнь. По его поручению интенсивность работы в данной сфере будет увеличена.
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